"Fuck up" : Ce roman culte de l'underground d’Arthur Nersesian est enfin traduit

S'il a un toit sur la tête, notre antihéros n'a aucun projet, si ce n'est survivre. Aussi se laisse-t-il porter par le vent comme il se présente, avec une prédilection pour les mauvais choix. "Au bout de quatre semaines chez Helmsley, je penchais autant que possible au-dessus du vide avant de basculer tout à fait." Sa vie n'est dès lors qu'une "succession de mirages pathétiques", apparaissant au gré des rencontres et des opportunités. Patron de cinéma mafieux, yuppie de Wall Street, éditeur, gourou new age, réalisateur arty : ceux qu'il croise sont souvent peu recommandables, mais nécessité fait loi.

Il y a de la violence (parfois à la limite de l'humanité) mais aussi une franche dose d'humour dans ces pages qui renoncent à l'apitoiement. Et l'on apprécie qu'à l'épreuve de cette vie âpre dans un New York révolu, le narrateur ne soit jamais pris en défaut de lucidité. "En attendant un nouveau fragment d'éternité sur le quai de l'IRT, je me suis dit que j'en étais arrivé à tolérer à peu près toutes les dégradations que me faisait subir New York. La réalité ne me semblait authentique qu'avec une certaine dose d'anxiété et d'humiliation. Mais j'ai conclu que je serais bien triste le jour où ça ne me ferait rien de prendre le métro."

Dans une bibliothèque, ce premier roman trouvera idéalement refuge entre Hubert Selby Jr et John Fante. Auteur jamais traduit en français (jusqu'ici), même s'il a signé une dizaine de titres, Arthur Nersesian (Brooklyn, 1958) fut un temps le collègue de Dominik Moll, le réalisateur de La Nuit du 12 , dans le cinéma new-yorkais qui, en 1982, les employait comme ouvreurs. Un lien qui pousse ce dernier à partager son enthousiasme envers ce roman où la tragédie est sauvée, page après page, par une drôlerie bouillonnante.









⇒ Fuck up | Roman | Arthur Nersesian, traduit de l'anglais (États-Unis) par Charles Bonnot | La Croisée, 332 pp., 22 €, numérique 15 €

EXTRAIT

“Le rêve américain n’avait rien d’un hobby pour moi, c’était simplement de la survie au quotidien.”