Son deuxième roman publié en français se lit aisément et retient peu à peu l’attention d’autant qu’il contient deux récits en un. À commencer par une intrigue policière dont se dévoilent les secrets de fabrication au fil des chapitres ; secrets découverts avec un plaisir teinté de fierté, celle d’accéder aux coulisses ou d’être en cuisine, aux côtés du chef.

Par la voix d’Amanda, écrivaine en déclin, un peu trop accro au gin, et animatrice d’ateliers d’écriture à Turin, le lecteur, mis sur un plan d’égalité avec les participants à l’atelier, apprend les ficelles du métier et l’art du polar, qui pour être pris au sérieux, doit au moins compter deux cadavres, privilégier la trahison, se dérouler dans un environnement bien connu du romancier et compter des personnages secondaires qui endosseront un rôle inattendu.

Pour maintenir le lecteur en haleine

L’animatrice, autoritaire, agacée voire méprisante, distille aussi au fil des ateliers les conseils classiques de l’écriture comme si elle livrait un véritable manuel : pas d’adverbe, ne pas dire mais montrer, penser aux obstacles, etc. Où l’on découvre qu’avec un peu de savoir-faire, l’intrigue la plus banale - un mari volage, une maîtresse plantureuse, un détective privé et un cadre idéal comme une croisière - peut garder tout son sel et maintenir le lecteur en haleine.

Même l’animatrice se laisse prendre au jeu et finit par féliciter ses chers participants, après les avoir malmenés.

L’intérêt du roman de Rosa Mogliasso réside certes dans l’élaboration d’une trame qu’on finit par prendre au sérieux et suivre au plus près, mais aussi dans la découverte des bribes de vie des participants avec leurs blessures, leurs affinités, leurs aspirations…

Galerie de portraits

Parmi eux, Rutger, le joueur de tennis au physique avantageux pour qui ces dames en pincent, Vanessa, agent immobilier ou Giovanni, octogénaire dont l’épouse aimante reste à la maison. Une galerie de portraits touchants, reflet de la diversité qui existe dans nos sociétés, qui comme la plupart des auteurs ne peuvent s’empêcher de parler d’eux et mêlent leur histoire à la fiction pendant qu’Amanda, elle-même, essaye d’écrire son roman.

Une douce ironie traverse le récit pour un final inattendu et percutant qui ajoute à la profondeur de ce qui aurait pu, dans un premier temps, évoquer un simple exercice de style. Heureux de s’être ainsi laissé piéger, le lecteur appréciera également l’humour sous-jacent dans cet appel de la vengeance qui se lit, comme il se doit, la tête froide.









⇒ L'irrésistible appel de la vengeance. L'art d'écrire un polar | Roman | Rosa Mogliasso, traduit de l'italien par Joseph Incardona | Finitude, 256 pp., 20 €

EXTRAIT

"Par chance, la soirée était agréable. La chaleur du jour remontait des pavés de la Piazza Vittoria et lui caressait agréablement les jambes, un soulagement pour son arthrose. Mais le spectacle autour de lui avait de quoi le rendre morose, tous ces jeunes un verre à la main. Fallait-il toujours qu’ils soient dans l’excès ? A son époque, on se soûlait seulement lors de grandes occasions, la fin de la guerre, par exemple."