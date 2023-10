Sophie Vandeveugle, lauréate d’un des prix Fintro

À lire aussi

Prix Fintro littérature francophone : Sophie Vandeveugle (10 000 €). Deuxième et troisième prix : Alice Butterlin et Laura Simonati (2 000 € chacune). Prix du Public : Nina Six (2 000 €).

À lire aussi

Prix Fintro littérature néerlandophone : Tijl Nuyts ((10 000 €). Deuxième et troisième prix : Mattijs Deraedt et Sara Eelen (2 000 € chacun). Prix du Public : Aya Sabi (2 000 €).

Prix Fintro Arts visuels : Clara Spilliaert (10 000 €). Deuxième et troisième prix : Ethel Lilienfeld et Flor Maesen (2 000 € chacune). Prix du Public : Ethel Lilienfeld (2 000 €).

Prix Fintro Film et Photographie : Romain Cavallin (10 000 €). Deuxième et troisième prix : Andreas Veirman et Barbara Salomé Felgenhauer (2 000 € chacun). Prix du Public : Romain Cavallin (2 000 €).

À lire aussi

Prix Fintro Danse et Théâtre : Eli Mathieu-Bustos (10 000 €). Deuxième prix ex aequo : Nona Demey Gallagher et Jonathan Linga. (2 000 € chacun). Prix du Public : Nona Demey Gallagher (2 000 €).

Dans sa note d'intention, Fintro parle d'artistes "qui font preuve de courage, de vision et d'engagement social", qui crée "de nouvelles histoires chaque jour qui constituent le fondement de notre avenir". Sophie Vandeveugle dont on saluait dans Arts Libre (21/6/2023) son remarquable premier roman, Feu le vieux monde (Denoël) s'inscrit parfaitement dans cet esprit. L'autrice originaire de Tournai avait été repérée après avoir fait parvenir, notamment, son texte sur la boîte courriel de la maison parisienne Denoël. C'est l'éditrice Sophie Desmeures, "frappée par son écriture et le message que l'histoire véhicule" qui avait retenu le manuscrit. Depuis sa sortie en mai, Feu le vieux monde, trace son petit bonhomme de chemin. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, un livre à lire, absolument.