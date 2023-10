Des femmes photographes à découvrir

Dans cet imposant volume de 500 pages présentant quelque 300 femmes photographes des XIXe et XXe, on trouve cette confidence stupéfiante d'Hilla Becher, pourtant indissociable de son mari dans leur création commune, mais aussi dans leur enseignement à la Kunstakademie de Düsseldorf : "Nous n'avons pas enseigné ensemble ; il était le maître comme le voulait l'époque." Un raccourci décoiffant pour nous souvenir d'où l'on vient en art comme ailleurs en matière d'égalité des genres.

Finesse

Astrid Ullens de Schooten Whettnall se plaît à souligner que les deux premières expositions de la Fondation A qu'elle a créée voici 10 ans sur la base de sa vaste collection de photographies ont été consacrées à l'Américaine Judith Joy Ross. "Une immense portraitiste, précise-t-elle, et la plus grande technicienne de son époque." Et d'ajouter : "Une décennie plus tard, je reviens à cette idée qui m'est chère d'interrompre le monopole du regard masculin sur les images. Dans un contexte de redéfinition du féminisme, toujours trouble pour la situation des femmes à travers le monde, je présente donc 19 photographes réunies pour témoigner de leurs engagements […]."

Elle conclut : "Plusieurs d'entre elles ne sont plus là, mais leurs visions éclairent toujours le monde d'aujourd'hui, elles soulignent ce qui agite et réunit, elles dénoncent ou simplement constatent l'état du monde dans lequel elles vivent." C'est précisément toute la finesse de cette exposition dont le commissariat a été assuré par Béatrice Andrieux de montrer la diversité des approches, toute naturelle somme toute, sans essayer de les faire passer à tout prix pour féministes. Ainsi, par exemple, les vues des splendides demeures prises par Ursula Schultz-Dornburg sur la rive du Bosphore à Istanbul en 1978 nous font simplement découvrir une auteure peu connue, sans doute injustement, ce qui en soi est un apport suffisamment convaincant au propos de "Regards de Femmes".

Engagement

Diane Arbus, Lisette Model, Helen Levitt, Graciela Iturbide mises à part, on peut d’ailleurs en dire autant des autres photographes présentées. Tout au plus les visiteurs fidèles reconnaîtront-ils les travaux de certaines d’entre elles précisément pour les avoir vus pour la première fois à la Fondation A. Soit comme Luz Maria Bedoya ou Adriana Lestido, dans l’exposition collective "L’Amérique latine éraflée", soit comme Judith Joy Ross ou Jo Radcliffe, en solo. C’est dire qu’encore une fois, ces mêmes visiteurs découvriront des créations - et partant des artistes - peu ou pas connues du grand public dont certaines ont un engagement clairement affirmé. Un engagement féministe en ce qui concerne la Péruvienne Tarrah Karjnak dont les autoportraits (vus à Arles cette année) pointent la manière dont le corps féminin a été objectivé dans l’histoire de la photographie. Engagement plus sociétal en ce qui concerne l’Américaine Martha Rosler dont les collages moquent l’imagerie de la guerre, en l’occurrence ici celle du Vietnam.

Ceci dit, cette exposition réserve aussi des images à découvrir de photographes que l’on croit bien connaître. Même chez Arbus, même chez Iturbide, même chez Model. Quel plaisir !









⇒ "Regards de femmes" Photographie Où Fondation A, avenue Van Volxem 304, 1190 Bruxelles. www.fondationastichting.com Quand Jusqu'au 18 décembre, du mercredi au dimanche de 13h à 18h.