Après un premier volume séduisant, Morvan (scénario) et Bertail (dessin) poursuivent le récit de cette lutte quotidienne, en 1942, dans un Paris occupé.

Madeleine a rapidement pris du galon. Sa détermination, son audace, son engagement mais aussi la disparition brutale de nombreux résistants précipitent cette "ascension". Dans ce volet (il devrait y avoir quatre tomes sur l'engagement de Madeleine Riffaud dans la résistance française), le rythme se fait plus dense. "On suit Madeleine de semaine en semaine", explique Jean-David Morvan, complètement embarqué dans cette aventure hors normes. "Au départ, Madeleine ne s'intéressait pas à la bande dessinée. Mais elle a rapidement compris que ce média lui permettait de toucher un large public, elle qui s'est rendue dans de nombreuses écoles pour parler de son engagement, de la résistance, et qui, aujourd'hui, à près de cent ans, vit, pour des raisons de santé, recluse dans son appartement parisien. La bande dessinée lui permet de continuer à sensibiliser les nouvelles générations", explique le scénariste qui avoue "passer énormément de temps avec Madeleine. Elle est vraiment devenue coscénariste. Il ne faut pas oublier qu'elle est journaliste, elle a été correspondante de guerre. Elle sait raconter et quand elle se lance, elle a une idée précise de ce qu'elle veut. Mais il faut parvenir à la canaliser. Parfois à synthétiser. Aujourd'hui, je me dis qu'elle rêve en BD. Elle peut m'appeler tard le soir parce qu'un souvenir lui est revenu, parce qu'elle a une idée", poursuit le scénariste qui explique, amusé, "en fait, on peut dire qu'on vit presque ensemble. Madeleine, c'est aussi quelqu'un de très exigeant. Sur ce tome, on a relu les textes jusqu'au dernier moment. Elle a fait des modifications alors que le livre était à l'impression. En fait, avec Dominique Bertail, nous sommes devenus, consciemment et volontairement, les outils de Madeleine pour son autobiographie. Un genre qui ne lui plaît pas, alors on fait autre chose, on la raconte."

Plan serré

L’histoire de Madeleine est faite de combats et, surtout, d’un engagement sans faille face l’ennemi. Le renoncement, elle ne connaît pas. Le récit, histoire d’une guerre vécue et racontée de l’intérieur, prend encore une autre épaisseur dans ce tome. Le lecteur reste dans le quotidien de Madeleine mais pénètre aussi dans la vie de certaines Parisiennes et de certains Parisiens. Des êtres sans idéaux parfois, d’autres qui sont de vrais héros, comme cette vieille dame qui va la cacher, alors qu’elle est traquée par les militaires allemands.

"Un geste politique"

Les auteurs nous offrent aussi la possibilité de rencontrer d'autres résistants, comme Picpus. Un autre grand ado qui sera exécuté en plein Paris. Une mort qui va bouleverser Madeleine. Une exécution qui va radicaliser son combat. Un assassinat que Madeleine ne peut accepter, qui va la pousser à réagir. Un tournant dans le combat de Madeleine. Une décision terrible qui modifie complètement le ton du récit. Le lecteur n'est plus dans une "simple" histoire de résistant(e)s. Il prend conscience qu'il est vraiment entré en guerre. "En tuant cet Allemand, Madeleine pose un geste politique. C'est un uniforme qu'elle a abattu, même s'il y avait un être humain dedans. Elle sait que ça ne changera pas la guerre mais elle envoie un message aux Parisiens, elle montre que les Allemands ne sont pas invincibles. Elle va le payer cher, et ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend un peu plus tard et qui sera abordé dans le tome 3", explique le scénariste qui avoue, malgré ses 30 ans d'expérience au scénario, qu'"il y a des scènes très compliquées à écrire, à dessiner".









⇒ Madeleine, Résistante. L'édredon rouge (tome 2) | Bande dessinée | Bertail - Morvan - Riffaud | Dupuis, 136 pp. Prix 23,50 €