Marie-Antoinette, mariée à 14 ans

À lire aussi

Une écriture revivifiée

Une nouvelle traduction, pourquoi ? Parce que l'ancienne a pris des rides ? Pas seulement. À l'époque, nous explique la traductrice, "l'éthique de la traduction était beaucoup plus lâche qu'actuellement [et] les traducteurs se permettaient bien des licences". Mais il y a pire : le traducteur Alzir Hella a éteint le style de Zweig. Là où celui-ci parle d'un "tsunami historique qui déferle et balaie tout sur son passage", il traduit par "une grande catastrophe". Et là où il écrit de la Reine "ce qu'elle veut, c'est vivre, vivre et encore vivre !", il traduit platement "son amour de la vie". Bref, le style de Zweig se retrouve sous sa plume raboté, conceptualisé, banalisé, alors que Françoise Wuilmart lui restitue son génie visionnaire et son art de nous rendre Marie-Antoinette extrêmement vivante.

Voici donc une petite fille de 14 ans mariée à un garçon du même âge et forcée de quitter sa mère, ses proches, ses habitudes pour sceller l’alliance de la France et l’Autriche. Première surprise à Versailles, la présence de la comtesse du Barry dans l’intimité de Louis XV : elle n’adressera jamais la parole à celle qu’elle appelle "la putain du Roi" ! Deuxième surprise : son mari, futur Louis XVI, souffre d’un étranglement du sexe qui le rend impuissant. Ce n’est qu’après sept ans de mariage qu’il acceptera de subir la petite opération qui lui permettra d’engendrer des enfants. Des années dans lesquelles elle se dissipera dans des dépenses folles pour son univers rococo : refuge du Trianon loin de la Cour, robes, bijoux, bals, jeu où elle perd des fortunes…

À lire aussi

Un amour secret : le beau Fersen

Dans ce contexte, la jeune Reine deviendra la victime innocente d’une effarante escroquerie connue sous le nom de "Collier de la Reine", et la victime par ricochet de la révélation faite en 1786 par le ministre des Finances Calonne qu’en douze ans de règne la France de Louis XVI a emprunté 1250 millions de livres. Pour qui ? Pour quoi ? Pour assurer les dépenses et les caprices de la Reine alors que des millions de gens vivent dans la pauvreté, assurent les pamphlétaires de tous poils, qui la surnomment bientôt "Madame Déficit".

La Reine devenue mère et qui s’était assagie entre-temps, s’enfermera dès lors dans sa dignité outragée et révélera courage et grandeur d’âme, le 16 octobre 1793, face à la guillotine. Pendant ses dernières années, elle aura connu un grand amour réciproque avec le beau et courageux comte suédois Hans Axel de Fersen, qui avait son âge. Zweig est formel : il fixe le début de leurs relations intimes vers 1787-88, et précise que la Reine, en donnant quatre enfants à la France, estimait avoir rempli son contrat, et cessa alors toute relation sexuelle avec un mari qu’elle n’avait jamais aimé.

À lire aussi









⇒ Marie-Antoinette | Biographie | Stefan Zweig | Ed. Bouquins, 560 pp., 25 €, numérique 18 €

EXTRAIT

“Ce récit est d’une brûlante actualité, car c’est non seulement un régicide qu’il met en scène, mais un féminicide.”

Françoise Wuilmart, traductrice de cette nouvelle édition