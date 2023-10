Apparu comme un ovni en littérature jeunesse, avec une explosion de couleurs, de flous mouvementés et de mésaventures dédramatisées, l’animal est vite devenu le héros d’une série que les enfants retrouvent avec plaisir.

Après Le Mange-doudous, où il apparaît en "guest star", l'intrépide palmipède revient dans l'éclaboussant Bain de Berk (Pastel, 2016), dans la trépidante Nuit de Berk (2018), dans L'œil de Berk (2020) et aujourd'hui dans La boîte de Berk, des titres qui paraissent avec une régularité de métronome. Et, plus on le connaît, plus on aime cet énergumène. "Au départ", nous dit Julien Béziat, de passage à Bruxelles, "je n'avais pas prévu d'en faire une série. Il me fallait un antihéros qui arrive à vaincre le monstre et j'ai pensé au doudou préféré des enfants, ces vieilles loques qu'on ne peut pas laver. Puis, on m'a demandé une suite au Mange-doudous mais j'ai préféré continuer avec ce personnage. C'est comme cela que Berk est né, avec ses deux points en guise d'yeux inexpressifs, son côté un peu mou et informe. Graphiquement, il a moins de caractère et cela permet de cristalliser beaucoup de choses autour de lui. Je ne cherchais pas à avoir un personnage mais il est vrai qu'il est agréable de sentir qu'il est attendu et de s'en servir pour raconter d'autres choses. Chaque livre fait revivre les autres. Puis, avec le temps, le personnage se complexifie, se densifie. On s'approche de plus en plus de ce qu'il est réellement. Les enfants ont besoin de cette familiarité".

Pour connaître ses nouvelles aventures, il faudra aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres car Berk a décidé de s'y cacher et y a convié ses amis. Où on retrouve Trouillette la tortue, Aspiro l'éléphant, Poulp et Drago, soit la bande du Bain de Berk.

Trouillette hésite face à l’étroitesse de la boîte. Drago, lui, devient tout pâle tant il se sent à l’étroit. Et les choses ne vont pas s’arranger avec l’arrivée d’Aspiro.

Qui est Berk ?

Mais qui est Berk ? "Un antihéros aventureux espiègle, plus énervé et mouvementé que nombre de personnages en littérature jeunesse. Il vit les choses comme un jeu. Tout ce qui se passe autour de lui semble l'amuser mais on ne sait pas le cerner. Dit-il la vérité ? Les autres ne vivent pas les choses comme lui. Il perd son œil. Bon, et bien voilà… Il surmonte les épreuves par un éclat de rire ou par de l'ironie."

Plus radical que les précédents, enfantin, tout à l’économie, l’album se passe exclusivement dans la boîte aux lettres, une contrainte créative et un huis clos joyeusement oppressant.

Sur la page, Julien Béziat ose les grands pleins et la réduction des points de vue pendant que, mine de rien, l’escargot fait le tour de la boîte en même temps que celui de l’album, un repère spatial à l’image de ceux prisés par les peintres de la Renaissance, tel Francesco del Cossa (1436-1478).

Le grand trésor de Carl Norac

Enseignant, chercheur en arts plastiques et en illustration à l'Université Bordeaux Montaigne, Julien Béziat a fait une entrée en littérature jeunesse fracassante en 2011 grâce à Mäko qui reçoit le prix Pépite - Goncourt de la jeunesse - à Montreuil. Il vient également d'illustrer Le grand trésor de Carl Norac, tout en crayonnés et nuances de bleu pour mieux traduire la quête d'Apik, petit Inuit désireux d'être plus fort avec l'esprit qu'avec les bras. Un rêve qui l'habite pendant qu'il court sur la banquise. Pas facile, cependant, de devenir "philophoque".

Pour illustrer ce récit qui respire la banquise, la glace bleutée, la pureté de l’air et la sagesse inuit, Julien Béziat allie modernité et veine plus classique, laissant la place à l’émotion. Une belle association de talents.









La boîte à Berk | Album | Julien Béziat | Pastel, 38 pp. Prix 13,50 €. Dès 2 ans.

Le grand trésor | Album | Carl Norac et Julien Béziat | Pastel, 40 pp. Prix 13 €. Dès 4 ans.