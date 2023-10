Pour sa 40e aventure, Astérix donne des baffes aux chantres de la pensée positive dans L’Iris blanc

À force de prendre des baffes, le moral des légionnaires des camps de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petibonum a chuté dans leurs caligae. En désespoir de cause, Jules César accepte de tenter l’expérience proposée par Vicévertus : la pensée positive. “Et ça marche, explique Fabcaro, le scénariste de la quarantième aventure d’Astérix, L’Iris blanc, attendu en librairie le 26 octobre. Il revigore les troupes et chamboule la vie d’une partie des Gaulois. J’aime bien quand l’action se déroule dans le village. Ainsi, on peut mieux exploiter tous les personnages extraordinaires qui le composent. Un élément extérieur vient troubler l’harmonie, et cela va changer la vie, y compris celle des sangliers ! Une onde de choc qui va affecter tout particulièrement Bonnemine, la femme du chef, amenée à réfléchir à l’état de son couple. Abraracourcix est perdu, fragile, c’est elle qui est forte. Mais il y a beaucoup d’amour entre eux : cela m’intéressait d’entrer un peu dans leur intimité.”

”C’est un vieux couple, donc je me retrouve bien en lui, précise, rigolard, le dessinateur Didier Conrad. Je suis un peu rond, comme Abraracourcix, mais ma femme est nettement mieux que Bonnemine. Et j’avoue que j’aime bien quand les personnages mettent les pieds dans la soupe. En plus, les scènes sont très dynamiques, avec de l’émotion et de l’énergie.”

Bonemine et Abraracourcix tiennent une place centrale dans L'Iris blanc. ©Hachette Livre/Goscinny-Uderzo

Au fil des cases, Abraracourcix chante Sardou (”Mais voilà, j’habite en Gaule, et la Gaule ce n’est pas du tout ce qu’on dit…”), la philosophie se glisse dans les répliques (”Si tu envoies de la lumière, elle reviendra”), les Romains deviennent zen face à Obélix (”Sachez que notre pire ennemi, ce n’est pas vous, c’est nous”, une déclaration qui ne les empêche pas de prendre des baffes : “Bon d’accord, c’est un peu vous aussi…”) et Vicévertus, dont l’aspect est inspiré par Dominique de Villepin et Bernard-Henry Lévy (”pour les cheveux soyeux”) dévoile d’autres aspects de sa personnalité. “Comme le disait Hitchcock, plus le méchant est fort, meilleure est l’histoire, ajoute Fabcaro. Vicévertus représente la duplicité. C’est une espèce de gourou, de leader, à la fois dans la séduction et la manipulation. Il a un charisme tel qu’on a envie de le suivre. Et j’aime qu’il parle avec des aphorismes à la Paulo Coelho.”

La symbolique des fleurs

Devinez qui est caricaturé... ©Hachette Livre/Goscinny-Uderzo

La symbolique se glisse partout dans cet album qui, selon le directeur général des éditions Albert René, Céleste Surugue, “pousse les curseurs tout en restant dans les règles de l’univers”. Y compris dans le titre. “C’est très difficile d’incarner quelque chose d’abstrait comme la pensée positive, aussi bien par le dessin que par un titre, et il nous fallait trouver une idée pour ça, confirme le scénariste. Dans un premier temps, on avait pensé à des animaux. Mais ça ne fonctionnait pas. Nous nous sommes rabattus sur un objet, avant de tomber sur la symbolique des fleurs. À l’époque romaine, l’iris incarnait la bienveillance, la sagesse et la vaillance. Et ça sonne bien !”

”La couverture m’a posé des problèmes, enchaîne le dessinateur. Avec un nouveau personnage, il n’y a pas beaucoup d’options, on doit le voir. Mais le positivisme, c’est compliqué à illustrer. Et on ne connaît pas le nouveau protagoniste. Il fallait donc le mettre en situation, dos à dos avec Astérix pour montrer qu’il n’est pas dupe. Mais on m’a fait comprendre qu’il y avait trop d’éléments. J’ai dû enlever Obélix, les Romains, les sangliers, tout jusqu’à ce qu’on se dise qu’il fallait rajouter quelque chose (rire).”

La pensée positive n'a pas que des avantages... ©Hachette Livre/Goscinny-Uderzo

Pour le facétieux Fabcaro, l’expérience gauloise s’arrêtera peut-être là. “Je suis là en intérim, conclut-il. Jean-Yves (Ferri) fait une pause pour son de Gaulle. Mais je rêve que Jean-Yves me dise : 'Je suis fatigué, j’arrête'. Je me suis vraiment amusé.” Les fans d’Astérix vont devoir attendre jusqu’au 26 octobre pour dire s’ils partagent son avis en découvrant cet album, traduit dans 20 langues au départ (trois de plus que pour Astérix et le Griffon) et tiré à cinq millions d’exemplaires.