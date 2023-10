C'est par une image fascinante que s'ouvre La mémoire délavée : les "murmures" des étourneaux, à la tombée du jour, quand vient la saison des migrations. En observant ces nuées noires, où les oiseaux par milliers usent d'un idiome connu d'eux seuls pour chorégraphier de merveilleux ballets aériens, la romancière a cru reconnaître l'écho d'une autre énigme. Celle de ses ancêtres, partis d'Inde pour l'île Maurice, plusieurs générations avant qu'elle-même ne s'installe en France. Et dès les premières lignes, son écriture nous happe sans qu'on sache vraiment si on y tombe dans ses abîmes ou si tout à coup on a appris à voler, comme dans un rêve.

L’exil des "engagés" indiens

Dans son premier roman, Les rochers de Poudre d'Or (Gallimard, 2003), Nathacha Appanah avait déjà mis en lumière le sort des "engagés", ces travailleurs envoyés du sous-continent indien vers les colonies sucrières pour pallier le manque de main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage, dans des conditions à peine plus enviables. Entre 1834 et 1920, ils sont un demi-million à franchir l'océan pour gagner l'île Maurice en quête de fortune. La déshumanisation mise en œuvre par le système colonial et le quotidien des plantations auront tôt fait de briser cette promesse.

En l'écrivant, la romancière ignorait cependant que ce morceau d'histoire fût aussi la sienne, raconte-t-elle dans La mémoire délavée . Parmi les hommes et les femmes qui débarquent à Port-Louis en 1872, un couple trimballe un enfant de onze ans : c'est son arrière-arrière-grand-père. Subsistent de nos jours quelques fiches de l'administration coloniale, le numéro à six chiffres qui leur est attribué et qui, plutôt que ce patronyme imprononçable, devra leur servir d'identité.

C'est à partir de ces maigres ressources, mais surtout en fouillant les vestiges de la tradition orale, parmi ses proches, avec tout ce que cela compte de trous et de silences, que Nathacha Appanah recompose cette "mémoire délavée", de ses trisaïeuls jusqu'à ses grands-parents, et leur rend un magnifique hommage.

Souvenirs de leur modeste maison où elle vécut avec ses parents jusqu'à l'âge de six ans. Les objets, les odeurs, la langue. Les douceurs et les drames, comme lorsque le grand-père, laboureur dans une plantation de canne, en est banni après avoir daigné s'insurger contre le contremaître, ou lorsque la grand-mère se retire pour accoucher "toute seule, accroupie, sur une toile de jute". Souvenirs d'une enfance qui opère comme le chaînon symbolique entre les générations exilées et les suivantes auxquelles est permis l'espoir d'une émancipation.

L’intime et le collectif

Pour autant on aurait tort de reléguer cette introspection au rang de "petite affaire privée", selon les termes par lesquels Gilles Deleuze disqualifiait une certaine littérature trop égocentrique. La force du récit tient justement de ce qu'il confère à la réminiscence une dimension collective, liant l'intime et le commun de façon bouleversante. À travers l'archéologie familiale s'articule ainsi une réflexion essentielle sur la transmission, vibrante de sincérité, de pudeur et d'intelligence. Non sans un important travail sur la langue, où le romanesque est soumis à un dépouillement formel, en vertu du projet annoncé par l'autrice pour ce livre : "la fin de l'exotisme".

Dans cette nudité transparaît évidemment la tragédie trop actuelle des migrations. "Tant qu'il y aura des mers […] il y aura toujours des bateaux pour transporter les hommes qui rêvent d'un horizon meilleur", écrit Nathacha Appanah dont le modeste ouvrage suffit pourtant à redonner une présence, une existence à ces milliers de passagers invisibles. Certes "ce ne sont que des oiseaux. Ce ne sont que [ses] grands-parents". Mais tant qu'il y aura des oiseaux, on se tournera vers le ciel pour écouter leur murmure.









⇒ La mémoire délavée | Récit | Nathacha Appanah | Mercure de France, coll. "Traits et portraits", 160 pp. 17,50 €, numérique 13 €

EXTRAIT

"Il faut enlever le vernis sur chaque page, éplucher cette peau-apparat sous laquelle le récit est nu, le récit est sincère, le langage est celui de l’eau, de la terre, de la nuit. Il y a des absences, de grands pans d’histoire tombés dans le vide et je reste des jours au bord de ces gouffres, je n’arrive pas à les contourner, je voudrais fouiller les abîmes avec mes yeux me salir les mains à force de les plonger dans cette matière retrouver le goût de ce qui est perdu mais elles sont à jamais, ces absences."