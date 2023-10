"Leçons" de Ian McEwan : un roman ample et délicat qui retrace la vie d’un anti-héros qui estime n’avoir rien choisi

Né à Aldershot en 1948, Ian McEwan est l'un des plus grands écrivains de notre temps. Auteur d'une dizaine de romans explorant chacun des thématiques fortes, le Britannique n'a jamais hésité à s'emparer de sujets d'envergure, voire de questions qui dérangent : la culpabilité en temps de guerre (Expiation), les tabous qui piègent l'individu (La plage de Chesil), l'appât du gain qui pervertit les plus beaux défis (Solaire), nos libertés menacées par la délinquance et/ou les guerres lointaines ( Samedi ) ou ce qui prévaut quand un mineur est en danger ( L'intérêt de l'enfant ). Plus récemment, il s'est intéressé à ce que peut vivre et penser un robot créé pour ressembler à l'homme ( Une machine comme moi ) et a signé une satire politique jubilatoire sur fond de Brexit ( Le Cafard ).