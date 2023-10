Vladimir Nabokov que "Lolita" fit riche

Un éternel migrant

Né à Saint-Pétersbourg en 1899, il était le fils d’un professeur de droit connu pour ses positions libérales, sa défense des populations juives et son hostilité à la peine de mort. En 1917, il dût fuir avec sa famille la Révolution bolchevique et s’installa à Berlin : son œuvre à venir comporterait des personnages écrasés par des sociétés totalitaires et des tyrans dont Staline et Hitler lui fournissaient les modèles. Ayant fui l’Allemagne dans les années 30 - son frère Serguei y mourra en 1945 dans un camp de concentration -, il vécut un temps à Paris.

En mai 1940, il réussit à embarquer pour New York avec sa femme Vera et son fils Dimitri. Naturalisé américain, professeur de littérature russe et européenne à l'université de Cornell, il regagnera l'Europe lorsque Lolita aura fait de lui un homme riche. Il s'installa alors au Montreux Palace et y mourut en 1977.

Le Cahier qui lui est aujourd'hui consacré alterne des inédits de l'écrivain avec des études critiques pointues et des échanges de lettres avec divers interlocuteurs dont Stanley Kubrick qui obtint les droits cinématographiques de Lolita, film qu'il réalisa en 1962. Il constitue de ce fait un événement, écrivent Yannick Chupin et Monica Manolescu qui l'ont dirigé, car il montre l'actualité de Nabokov, en éclairant "la versatilité, la finesse et la rigueur d'un art littéraire qui dépasse les frontières culturelles", et en témoignant de sa "présence persistante au début du XXIe siècle dans nos questionnements actuels". Peut-être le doit-il, comme le relève Isabelle Poulin, au fait qu'il fut un migrant tant linguistique que politique, "qui n'avait de cesse de raconter le désespoir des déplacés".

L’incroyable ouragan Lolita

Venons-en à Lolita. Ce roman auquel l'écrivain avait travaillé pendant sept ans, fut refusé par les éditeurs américains qui craignaient des interventions de la censure. À Paris, en revanche, Maurice Girodias, qui avait créé Olympia Press pour publier en anglais des ouvrages pornographiques et expérimentaux du marquis de Sade à Apollinaire et à Histoire d'O de Pauline Réage (un pseudonyme), accepta de publier Lolita. Nabokov dira plus tard que tout à sa joie d'avoir trouvé un éditeur, il ne se renseigna pas sur lui et qu'il ignorait alors l'indécente compagnie dans laquelle sa Lolita s'y retrouverait.

Aux États-Unis, le roman parut en 1958. Il déclencha aussitôt ce que Vera Nabokov, à qui son mari avait demandé de tenir le journal de la parution de son roman, appela "l'ouragan Lolita" : articles de journaux, débats, demandes d'interviews. Ce Journal paraît aujourd'hui en français. La critique vit à l'époque dans le roman la passion d'un homme de 37 ans pour une fillette de 12 et fut étrangement insensible au drame de celle-ci que peut résumer cette phrase atrocement brutale : "A 6 heures, elle était complètement éveillée, et à 6 heures un quart, nous étions tranquillement amants".

Les sanglots d’une fillette de 12 ans

D'où la question que pose l'article d'Agnès Edel-Roy, professeure agrégée de lettres modernes, pourquoi a-t-il fallu attendre la récente libération de la parole des victimes d'abus sexuels pour mesurer combien Lolita est un roman visionnaire ? Et de répondre que le fantasme masculin d'une histoire d'amour transgressive a empêché de s'interroger sur le calvaire de son héroïne de 12 ans : Vera Nabokov le notait dès 1959, les critiques n'entendaient pas les sanglots de la fillette "qui pleure toutes les nuits".

De son côté, devant l'aveuglement des critiques, Nabokov n'a cessé de rappeler, comme en mai 1975, lors d'une émission d'Apostrophes, que Lolita n'était pas une jeune fille perverse, "c'est une pauvre enfant que l'on débauche". Contrairement à Gabriel Matzneff qui, quatre mois plus tard, à cette même émission d'Apostrophes, affirmait qu'en couchant avec un(e) moins de 16 ans, on ne pouvait lui faire du mal puisqu'on l'initiait à "la beauté de l'amour" (sic).

Il aura fallu, notamment, le témoignage de Vanessa Springola sur sa relation avec Matzneff dans Le Consentement (Grasset, 2020) pour que se libère la parole des victimes des pédophiles. Sa contribution au Cahier débute par ces mots : "Mon histoire a croisé celle de Lolita lorsque j'avais, à peu de chose près, le même âge qu'elle".









⇒ Cahier Vladimir Nabokov | Collectif | Éditions de l'Herne, 272 pp., 33€, numérique 23 €









⇒ L'ouragan Lolita Journal 1958-59 | Vera Nabokov | Éditions de l'Herne, 128 pp., 14€, numérique 10 €