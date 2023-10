Que vaut "La rivale", le nouveau livre d'Eric-Emmanuel Schmitt?

À lire aussi

Dans La rivale - bref roman de cent trente-cinq pages - on le retrouve à Milan, suivant les échanges entre un jeune guide, Enzo, et une "vieillarde" (le terme plaît à Schmitt), qui se révèle être une célèbre soprano (fictive) des années 50. Enzo est un garçon timide, passionné d'opéra au point de quitter Rimini, sa ville natale, pour occuper un emploi de guide touristique dans la patrie de l'opéra ce qui l'amène à faire visiter le Théâtre de la Scala aux voyageurs plus ou moins extasiés. Carlotta Berlumi est cette vieillarde qui, un jour de visite, s'est glissée parmi eux… Le début du roman est vif et amusant. On voudrait mieux connaître ce grand jeune homme réservé, "la crinière coiffée au ventilateur, au visage doux et pâle auquel seules des lunettes à la monture en écaille épaisse et structurée conféraient du caractère".

La relation entre le lecteur (la lectrice) et Enzo n'ira pourtant pas beaucoup plus loin que l'énoncé de ce joli portrait, toute l'attention se focalisant bientôt sur Carlotta Berlumi et ses souvenirs amers. Avec un seul thème : l'irruption dévastatrice de Maria Callas dans le monde lyrique et, de la part de sa rivale, le déni obstiné du talent de la nouvelle venue. A la manière d'un délire paranoïaque, le roman détaille, point par point, comment Carlotta évacue tout ce qui, chez Callas, s'oppose à sa propre conception du métier : la transformation de l'allure physique, le goût du théâtre, l'attention aux indications du metteur en scène, la soumission de la voix aux émotions du personnage, etc. Autant d'options que la diva déchue attribue à des intrigues sordides et forcément provisoires, alors qu'elle-même, forte de la beauté de sa voix, proclame : "N'espérez pas que je vous exécute une danse du ventre, je ne suis pas madame Callas. Je chanterai, je m'habillerai, je bougerai à ma guise, point final."

Une caricature au trait grossier et univoque - même si, devant les incarnations de Callas, les certitudes de la Berlumi vacillent parfois - qui, au cours du récit, ne connaîtra ni évolution, ni assomption, rien qu'une obstination imbécile. Et c'est la faiblesse du roman. On pourra objecter qu'ici le véritable personnage est Maria Callas mais, là aussi prisonnier de sa démonstration, l'auteur ne dépasse que rarement le stade du lyricomane admiratif. Carlotta est ridicule (et très méchante, ce sera son seul atout), Maria est divine (et très malheureuse). In fine, "Vissi d'arte, vissi d'amore" de Floria Tosca sera leur hymne commun, et posthume.









⇒ La rivale | Roman | Eric-Emmanuel Schmitt | Albin Michel, 135 pp., 16,90 €, numérique 12 €

EXTRAIT

"En se penchant, Enzo ajouta aimablement :

Pendant que vous cherchez, mademoiselle, profitez-en pour me fournir ce que vous avez de Carlotta Berlumi. récital, opéra, peu importe, tout ce qui est disponible.

Carlotta frémit, consciente que sa carrière discographique se limitait à deux ou trois enregistrements pirates pâtissant d’orchestres navrants.

Après avoir compulsé des livrets, une boîte de fiches, de nouveaux livres, la vendeuse referma son dernier catalogue.

Désolée, rien sur cette artiste. Aucune réédition. Qui était-ce ?

Enzo sursauta, outré.

La rivale de Maria Callas !

Ah bon ? répliqua-t-elle.

Il faut changer de métier, mademoiselle, trompetta Carlotta."