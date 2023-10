Avec "Shy", Max Porter éblouit en retraçant un parcours accidenté voué à la "dernière chance"

On ne manque pourtant pas de lui reprocher d'avoir ses écouteurs vissés en permanence dans les oreilles. Il faut dire que ceux qui sont censés l'aider n'ont pas les mots adéquats. Les adultes auprès desquels Shy a grandi comme ceux qui l'encadrent ne sont ainsi jamais à la hauteur - cruels ou maladroits dans leurs reproches qui sonnent trop souvent comme des condamnations, et dans leurs injonctions mal placées.

"Un lourd sac plein de désolés"

Alors que le manoir classé qui accueille cet établissement de la Dernière Chance est sur le point d'être transformé en appartements haut de gamme, Shy s'en échappe un soir. Dans son sac à dos, de lourdes pierres. Pas seulement tangibles. "Il trimballe un lourd sac plein de désolés." Sa destination : l'étang tout proche dans lequel il projette de s'enfoncer.

"Ses pensées sont d'étranges blocs répétitifs qui bondissent à côté de lui, l'attaquent, trébuchent. Tour à tour il se sent plein de courage, de ridicule, de rien du tout. D'affolement. De calme." Auteur notamment du remarqué La douleur porte un costume de plumes, traduit dans 29 pays, dans lequel il prenait la main de trois âmes en détresse pour leur apporter, avec autant d'audace et de tendresse que d'humour, quelque réconfort, Max Porter met le projecteur sur l'adolescence, période d'incandescence et de fragilité s'il en est. D'une plume assurée, entremêlant les tonalités comme les émotions, cet ancien éditeur devenu écrivain, dont Shy est le quatrième livre, nous emporte par son extrême sensibilité. Cauchemars, colères inexplicables (même à lui-même), sensations de "fil de barbelé qui [l]'écorche de l'intérieur", hypersensibilité… le mal-être adolescent est ici dépeint avec force.

Dans une atmosphère de "néant bleuté", Max Porter trouve les mots justes pour accompagner Shy ("timide", sans doute un surnom) dans la nuit qu'il traverse. On sort retourné de ce bref livre salvateur. Aucun adolescent ne devrait se résumer aux accidents de son si bref parcours.









⇒ Shy | Roman | Max Porter, traduit de l'anglais par Charles Recoursé | Éditions du Sous-Sol, 136 pp., 17,50 €, numérique 19 €

EXTRAIT

“Toute l’équipe pédagogique trouve que tu prends une place un peu excessive en ce moment. Tu monopolises beaucoup notre attention. Fais-toi un peu oublier.”