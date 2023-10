"Nous traverserons des orages", la nouvelle saga familiale passionnante d'Anne-Laure Bondoux

Mêlant la petite et la grande histoire, l’autrice contextualise l’époque à laquelle se déroulent les faits. Entre la Première Guerre mondiale et le printemps 2022, le monde a, lui aussi, traversé de nombreux orages et de vraies embellies. Dont deux guerres mondiales, le krach boursier, la libération des femmes, l’arrivée du sida, la chute du mur de Berlin, l’effondrement des tours jumelles, la pandémie, etc. Pendant ce temps, à la ferme des Chaumes, dans le Morvan, la famille Balaguère se déchire de père en fils.

Drame initial

Suite au drame dont il est responsable, le narrateur, Olivier, écrit à Saule, qu’on devine être son fils, pour lui raconter les siens, tous ceux qui depuis 1914 ont charrié leur lot de violences, d’échecs, de secrets, de malentendus… Olivier, Saule… Deux noms de plantes comme le seront, par tradition, ceux de chaque enfant de la famille, de Charme à Véronique en passant par Aloès.

À lire aussi

Tout commence avec Marty qui, dans la chaleur de juillet, traverse la cour de la ferme, après avoir mis le feu au fenil pour libérer sa mère des charançons.

Mais le fils cadet souffre de légère déficience mentale, rêve de ressembler à son frère, Anzême qui a droit aux honneurs, aux félicitations et à Clairette, la jolie fille de chez Paquaud. Quand il pense à elle, avec "ses seins qui ondulent et son sourire d'ange, ça lui essore les tripes" écrit Anne-Laure Bondoux qui campe là un personnage à mi-chemin entre le Lennie Small de Steinbeck dans Des Souris et des Hommes et le Jean de Florette de Marcel Pagnol.

À lire aussi

Esprit paysan

La menace d’une guerre sourd.

On ressent la moiteur d’avant l’orage. Anne-Laure Bondoux raconte par le menu, avec l’esprit et le ton paysan de mise. Anzême est envoyé sur le front tandis que Marty est réformé. Arrivera alors à la ferme ce qui devait arriver. La place étant vide, le frère cadet frustré et jaloux, s’approche enfiévré de sa jeune belle-sœur qui, après avoir résisté, s’offrira à ses caresses. Un enfant, Charme, naîtra de cette union clandestine et le premier drame surviendra lorsque la vérité éclatera dans une famille où on cache même ses morts.

Voilà le point de départ de cette lignée, empoisonnée par les secrets à répétition, exposée aux vents du malheur et aux séismes de la violence. Échapperont-ils au déterminisme ?

Le poids du malheur s’alourdit de père en fils malgré l’espoir de jours meilleurs et les tentatives répétées des membres de la famille d’échapper au destin.

Après avoir retracé les vies de Charme et d’Aloès, l’autrice laisse une place importante à Olivier, notre contemporain, en épousant chaque fois le ton et le climat de l’époque, l’atmosphère aussi où se déroulent les faits, qu’il s’agisse de la campagne, de ses valeurs et des petits esprits qui l’animent ou de Paris avec ses fantasmes, ses désillusions, ses milieux homosexuels ou underground, ces avenirs qui restent à écrire et ce passé qui resurgit.

À lire aussi

Un passé au sein duquel la romancière a voulu se nourrir pour sortir de la stupéfaction suscitée par la pandémie. Non pas pour croire que c’était mieux avant mais pour comprendre comment ses aînés survivaient et parvenaient à s’adapter. Par ses recherches et sa démarche, elle livre une fresque crédible, palpable et palpitante, qui oscille entre espoirs et désespoirs, nourrie de personnages incarnés et attachants.









⇒ Nous traverserons des orages | Roman | Anne-Laure Bondoux | Gallimard jeunesse, 536 pp., 18 €, numérique 14 €. Dès 13 ans.

EXTRAIT

"Par chance, la soirée était agréable. La chaleur du jour remontait des pavés de la Piazza Vittoria et lui caressait agréablement les jambes, un soulagement pour son arthrose. Mais le spectacle autour de lui avait de quoi le rendre morose, tous ces jeunes un verre à la main. Fallait-il toujours qu’ils soient dans l’excès ? A son époque, on se soûlait seulement lors de grandes occasions, la fin de la guerre, par exemple."