Madonna au Sportpaleis : serait-elle plus subversive que jamais ?

Depuis ses débuts, la reine de la pop se joue des codes et fait valser les normes en revendiquant une liberté sexuelle totale, en critiquant la religion catholique ou en soutenant la communauté LGBTQIA +. Avec cette tournée, Madonna continue de déstabiliser en sexualisant son corps vieilli, en dansant en nuisette en satin, en posant de manière suggestive. Des images plutôt rares, voire inédites, dans cette industrie musicale qui prône le jeunisme à tout prix, en particulier pour les femmes.

Elle se retrouve, sans doute, aujourd’hui, face à son plus grand combat : montrer qu’on continue à exister passé un certain âge et ce, comme on le souhaite. Pendant près de deux heures de show, l’interprète de “Like A Virgin” se bat contre les idées reçues et prouve qu’elle n’a pas de date de péremption. Son “Celebration Tour” apparaît comme la réponse parfaite à ceux qui la perçoivent comme une mamie qui ferait mieux d’aller se rhabiller.

40 ans de tubes

Après plus d’une heure de retard, Madonna entame son concert anversois avec un titre méconnu de sa discographie, “Nothing Really Matters”, dans lequel elle dénonce les critiques subies tout au long de sa carrière. Avec cette introduction, la sexagénaire devance ses détracteurs. Le spectacle se séquence en différents actes et décennies pour parcourir ses plus grands tubes, de “Vogue” (1990) à “Bitch I’m Madonna” (2015) en passant par “Hung Up” (2005). Il démarre dans les années 80 avec “Everybody”, “Holiday” et le très rock “Burning Up”, que la Madone reprend à la guitare, un clin d’œil à ses premières scènes au CBGB, club punk new yorkais.

La scénographie se montre étourdissante, il y a sans cesse des choses à regarder. Les tableaux s’enchaînent : on passe d’un ring de boxe au milieu du désert en passant par une boîte de nuit. On retiendra, surtout, le superbe hommage à ses amis disparus à cause du sida. Enfermée dans une boîte en verre suspendue, Madonna parcourt la salle au milieu d’immenses portraits de son ancien colocataire Martin Burgoyne, de son professeur de danse Christopher Flynn ou des artistes Keith Haring et Freddie Mercury. Sur “Live To Tell”, l’icône pop a du mal à camoufler son émotion.

Célébration queer

La “Material Girl” a toujours été une alliée fidèle à la lutte LGBTQIA +. Lors de cette tournée, ce n’est pas seulement son propre parcours qu’elle célèbre, mais aussi celui de toute la communauté queer. Les stars du soir, ce sont également les 24 danseurs et danseuses, gay, trans, queer qui l’accompagnent. Cette troupe lui sert d’appui lorsqu’elle montre un léger signe de fatigue à force d’arpenter la scène. Sa voix, elle, tient bien la route, même si elle est aidée par des bandes.

Au milieu du concert, elle s’arrête un instant pour revenir sur sa récente hospitalisation. “C’est un putain de miracle d’être ici”, balance-t-elle. Aux bords des larmes, la chanteuse aux 300 millions d’albums vendus confie ne pas aller très bien en ce moment mais s’estime déjà chanceuse d’être toujours en vie. Tout d’un coup, l’icône se montre plus accessible et on se rappelle que derrière le mythe se cache Madonna Louise Ciccone. Ce “Celebration Tour” ne s’apparente pas à une commémoration de ses triomphes passés. Madonna veut encore partager, échanger, s’exprimer. S’il s’agit, sans doute, de sa dernière tournée de cette envergure, rien n’est encore fini.