De Berlioz à Wagner : Lemieux défend l’ordre et les couleurs

L’or du Rhin

Dès mardi, elle chantera à la Monnaie son premier grand rôle wagnérien sur scène : Fricka, dans la nouvelle production de L’or du Rhin dirigée par Alain Altinoglu et mise en scène par Romeo Castellucci : “En 2000, je savais déjà que Wagner était un monde à part. Peu après le Concours, j’étais allée à Bayreuth passer une audition devant Wolfgang Wagner (NdlR : petit-fils de Richard, alors directeur du célèbre festival, décédé en 2010), et il avait dit que ma voix pourrait l’intéresser quand elle aurait un peu mûri. J’ai eu alors l’occasion en 2003 de chanter à Toulouse Flosshilde, une des trois filles du Rhin : c’était une expérience très enrichissante grâce au chef Pinchas Steinberg, mais finalement il aura fallu encore vingt ans pour que j’y revienne.”

C’est qu’entretemps, les répertoires français et italiens l’ont accaparée. On l’a vue en Dalila et en Cassandre, elle a récemment abordé Carmen, mais c’est plus encore Verdi qui a assuré sa renommée internationale : “J’ai toujours refusé Eboli de Don Carlo ou Amneris d’Aida parce que je sais que ces rôles ne conviendront pas à ma voix. Mais j’ai chanté souvent Azucena dans Le Trouvère, Ulrica dans Le bal masqué et surtout Mrs Quickly dans Falstaff : plus de 80 fois, notamment à Covent Garden, au Met, à la Bastille, à la Scala ou à l’Opéra de Vienne. Ce que je n’avais pas prévu, c’est aussi la place importante que l’opéra baroque a pris dans ma carrière !” L’opéra baroque, mais aussi Bach : “Après L’or du Rhin, j’ai prévu plusieurs concerts Bach à Québec. C’est comme une discipline, j’y reviens toujours : j’évite chaque fois d’aller trop loin dans une seule direction. Ma voix a des couleurs sensuelles et douces, je n’ai pas envie de les perdre !”

Du piano à l’orchestre

Ces couleurs, on les retrouve tout particulièrement dans son nouveau disque, un programme de mélodies françaises. Au menu notamment, Les Nuits d’été de Berlioz, un cycle de mélodies qu’elle avait déjà gravé pour le label belge Cypres : “C’était quelques semaines après le Concours. Fortis voulait me faire enregistrer un disque avec Daniel Blumenthal et j’ai gravé à peu près tout ce que je connaissais à ce moment : les Wesendonck-Lieder, les Rückert-Lieder et Les nuits d’été. Mais c’était les versions avec piano ! Et je n’ai jamais considéré que j’avais dit à 25 ans tout ce que j’avais à dire dans cette musique. Berlioz particulièrement, j’attendais d’y revenir. Il y a eu des projets avec Michel Plasson, mais sa santé n’a pas permis qu’ils aboutissent, et finalement il y a eu cette rencontre en concert avec Kazuki Yamada et l’orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un vrai coup de cœur. C’est un chef qui a un extraordinaire instinct des couleurs françaises, on se comprenait même sans se regarder. J’ai ajouté au disque Shéhérazade de Ravel, dont j’aime la sensualité totale, et les Mélodies persanes de Saint-Saëns, pour la première fois dans leur ordre original.”

Dans L’or du Rhin de Wagner, on se serait attendu à ce que Lemieux chante Erda, un vrai contralto. Mais c’est Fricka, un rôle plutôt dévolu à une mezzo-soprano, qu’elle incarnera : “Erda, c’est un peu comme Madame de Croissy dans Dialogues des carmélites : des rôles que je garde pour plus tard, rien ne presse. Dans la Tétralogie, je me voyais plutôt en Waltraute, mais, quand la Monnaie m’a proposé Fricka, je n’ai pas hésité longtemps. ” Certes, l’épouse de Wotan est parfois présentée comme une mégère et une empêcheuse de tourner en rond puisque c’est elle qui s’oppose aux amours incestueuses de Siegmund et Sieglinde et provoque leur fin. Mais Lemieux la comprend : “Wotan est un courailleur de première, il n’écoute que ses passions ! Fricka, c’est l’ordre et le respect des interdits. Je sais que la vie naît du chaos, mais la vie continue grâce à l’ordre. J’en ai beaucoup parlé avec Romeo Castellucci : c’est un metteur en scène intellectuel, il n’est pas dans la confrontation, il prend le temps d’expliquer.”

CD Erato/Warner Classics. La Monnaie, du 24 octobre au 9 novembre.