"Les petits farceurs" : Regard au vitriol sur les éditeurs qui se jouent des auteurs et sur les critiques qui ne lisent pas

Un peu comme Lucien de Rubempré le fut au XIXe siècle, Paul Beuvron est un jeune provincial orgueilleux qui se rêve un destin d’écrivain au top dans un Paris ébloui par son talent. Intelligent, brillant, sportif, il n’est pas un adepte de la facilité et perdra ses illusions en se confrontant à un milieu éditorial cynique, motivé par l’argent et le succès immédiat plus que par la vocation artistique d’un idéaliste courant la chimère.

Dès la préface signée par le narrateur, on sait que cette histoire d’aujourd’hui finit tragiquement. Son héros solitaire se suicide, en effet, non sans avoir légué par testament à Henri - son ami de jeunesse qui s’imagina avec lui un destin flamboyant - les documents, souvenirs, ébauches de roman qui pourraient inciter celui-ci à rédiger sa biographie. S’étant rencontrés lors d’une prépa littéraire dont l’un était sorti major tandis que l’autre récoltait la plus mauvaise note, les deux hommes avaient vu leurs chemins et leurs projets prendre des orientations contraires sans y perdre leur amitié ancienne.

Jeux cyniques et cruels

Préférant être l'artiste de sa vie plutôt que d'une œuvre prestigieuse, Henri, demeuré attaché à l'écriture avait rallié en chroniqueur le magazine L'Avant-garde dont les articles culturels impertinents et drôles l'enchantaient. Entraîné dans les cocktails mondains par ses collègues provocateurs, il s'y amuse de la comédie sociale qu'il a sous les yeux et s'intéresse particulièrement aux dessous du monde de l'édition, voire de la presse et de la politique où peu de gens trouvent grâce à son jugement critique. Il observe et apprend là où son ami se fait dévorer dans les jeux de cirque cyniques et cruels d'un milieu dont il ignore tout. Désillusionné par l'insuccès de son Le Roman national qu'il croyait être un chef-d'œuvre irréfutable, Paul se voit alors proposer d'être le nègre de l'écrivain dont il digère mal le succès mondial que lui a valu La Vérité sur l'affaire Antonia Grimaldi.

Style incisif

Le regard de La Rochefoucauld ne s’attarde pas en scrupules qui, sans cesse, fait apparaître dans son récit satirique des personnages identifiables, tout en brouillant les pistes de leur identité connue par des éléments qui ne leur correspondent pas. Toujours est-il que là où Henri a dérivé dans une vie confortable mais sans envergure, Paul a échoué dans son dessein de devenir quelqu’un et a ravalé sa quête de Graal sous la nécessité impérative de boulots alimentaires.

Gageons que Henri de La Rochefoucaul ne se fera pas que des amis avec Les petits farceurs. Sa critique au bazooka des codes, rouages, hypocrisies et magouilles de "l'industrie culturelle" et des pouvoirs qu'elle s'arroge n'est pas sans fondement mais elle pèche par ses excès et sa subjectivité. Ébranlé par son impitoyable énergie, par son humour intermittent et par un style incisif, on regrette parfois qu'il se perde dans des détails totalement superflus.









⇒ Les petits farceurs | Roman satirique | Louis-Henri de La Rochefoucauld | Robert Laffont, 254 pp., 20 €, numérique 14 €

EXTRAIT

“En plus d’être d’une susceptibilité et d’une fierté de coqs, les écrivains sont d’une confondante naïveté. Si ces dindons connaissaient l’envers du décor […], peut-être que ça les anéantirait.”