Accueil Culture Arts & Expos Avec le Carnavalet rénové, Paris retrouve son musée historique Après 4 ans de travaux, le musée cher aux Parisiens a rouvert ses portes et expose Cartier-Bresson. © D.R. Guy Duplat Collaborateur culturel



Après quatre ans de rénovation et 58 millions d’euros de travaux, le « Musée Carnavalet de l’histoire de Paris » a rouvert ses portes fin mai et présente pour l’occasion une très belle exposition Henri Cartier-Bresson, consacrée à ses photographies de la capitale française. Le Carnavalet est situé en plein quartier du Marais. Cher, dit-on au coeur de Parisiens, c’est leur plus ancien musée et il occupe deux beaux hôtels particuliers : celui des Ligneris (construit en 1548-1560) où vécut au XVIIe siècle, Madame de Sévigné, et l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau datant de 1688. Il offre en plus, aux visiteurs, une cour intérieure et son calme si bienvenu. ...