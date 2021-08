Accueil Culture Arts & Expos Les 400 ans de Saint-Loup, chef d’oeuvre baroque L’ancienne et célèbre église jésuite de Namur fête ses 400 ans par une exposition. © Société archéologique de Namur Guy Duplat Collaborateur culturel



Profitez de l’exposition des 400 ans de la magnifique église Saint-Loup de Namur pour la visiter. C’est une église baroque construite pour les Jésuites et une des plus belles églises de Belgique. On y admire d’abord sa belle unité, sa façade, ses alignements...