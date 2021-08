Accueil Culture Arts & Expos À Avignon et dans un livre, des photographies étonnantes des débuts du festival créé par Jean Vilar Dans cette exposition, l’agrément de la promenade avec vue magnifique sur la ville complète naturellement la lecture de ces images d’archive. Jean-Marc Bodson

Au milieu de la montée qui mène aux jardins des Doms à Avignon, tout à côté du Palais des Papes, on aperçoit d'abord une grande photographie en noir et blanc dans un cadre sur pied. Arrivé à sa hauteur, on y reconnaît d'emblée Jeanne Moreau et Gérard Philipe tout simplement parce que, pour ceux qui ont aimé Jules et Jim et Fanfan la Tulipe, ils garderont toujours l'âge qu'ils avaient dans ces films. On ne reconnaît pas nécessairement Jean Vilar. D'abord parce que sa...