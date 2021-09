Georgia O'Keeffe, ses fleurs sensuelles aux couleurs acidulées, ses abstractions, ses sublimes paysages de déserts. Figure essentielle du XXe siècle et de la peinture américaine, elle est souvent ramenée à ses seuls tableaux de fleurs agrandies, devenues des posters populaires, avec leur vert pomme et rose pâle, et leur sensualité voilée. On a...

