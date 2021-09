De la peinture, mais en fait non

"L'anagramme d'image, c'est magie", disait Charlotte Mano à propos de son travail photographique "Thank you Mum" primé par la Fondation HSBC l'an passé. Un jeu de mot dont on sent à travers des images d'autres séries exposées chez Art22 Gallery à Bruxelles qu'il reste d'actualité...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous