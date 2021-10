Festival Artonov Bruxelles, culturel et industriel

Festival pluridisciplinaire associant l'architecture et le patrimoine à l'art sous toutes ses formes, Artonov développe depuis 2015 une identité tout à fait singulière. Du 3 au 10 octobre, il fera rimer culturel et industriel. Au programme ? Concerts, spectacles, créations, workshops, conférences et performances.

Originalité de cette année, sa thématique : Ibasho. Terme japonais désignant le lieu où l'on se sent le mieux, où l'on peut être soi-même… "Cette année, outre des lieux Art déco et Art nouveau prestigieux - tels que l'Atelier Colpaert à Schaerbeek, l'Hôtel van Eetvelde du côté du square Ambiorix, etc. -, nous avons intégré des sites industriels récemment restaurés que nous tenions à faire découvrir au public - comme la Tour à Plomb, le See U ou la nouvelle Gare Maritime…" précise Vincenzo Casale, directeur du festival.

Poésie anatomique

Ce 3 octobre, le festival s'ouvrira avec un concert annoncé "alchimique". La compagnie de théâtre Laika et l'Ensemble Zefiro Torna investissent l'élégante Maison de la Poste pour composer, avec la complicité d'Alexandre Gauthier (élu chef de l'année par le guide Gault & Millau), un étonnant ballet où se mêlent parfums, saveurs, musique et spectacle. Une expérience multi-sensorielle intitulée Balsam. Autre temps fort, la Tour à plomb accueillera, le 7 octobre, une création mêlant performance et cinéma, disciplines rarement associées. Sur les planches, des artistes et interprètes à mobilité réduite - une ancienne danseuse et un ex-boxeur professionnel - et les danseurs/danseuses de la Compagnie Shonen. Spectacle unique aux allures de poésie anatomique.

Notre coup de cœur ? La soirée du vendredi 8 octobre. Rendez-vous à la Vanhaerents Art Collection. Un ancien entrepôt industriel sert d'écrin à une exceptionnelle collection d'art contemporain. Des œuvres de tout premier plan signées par les plus grands noms internationaux. Un ensemble qui ne s'expose qu'en de rares occasions. Une dernière suggestion, Urban-Beethoven. L'ancienne caserne de gendarmerie d'Ixelles, reconvertie en vaste projet socio-culturel intitulé See U, sera la scène d'un dialogue inédit : la rencontre entre l'œuvre de Beethoven et des disciplines plus contemporaines comme la danse, le street art ou les arts numériques. "Une rencontre mêlant générations et milieux sociaux dans une dynamique de création commune, pour que chacun se sente chez soi dans l'univers de l'autre", explique Nima Sarkechik, pianiste franco-iranien à l'origine de cette création. Que ces quelques pistes vous donnent l'irrésistible envie de consulter le programme… Il y a tant et tant d'initiatives à découvrir. Émotions garanties.

Festival Artonov - Bruxelles, du 3 au 10 octobre - www.festival-artonov.eu