Brafa : Tour et Taxis attend janvier 2022

Il y a à peine deux semaines que le comité d’organisation de la Brafa à Bruxelles communiquait pour faire savoir que le salon de janvier 2022 aurait bien lieu, dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Alors que nous sommes à un mois de l’ouverture d’Antica Namur, qui aura lieu elle aussi comme dans le temps, mais sans doute en portant le masque dans les allées, la Brafa lance un signal quasi mondial pour souligner son importance et sa volonté d’aller de l’avant. La Tefaf a déjà agi dans ce sens et annonce 275 stands du 12 au 20 mars 2022. Les grands antiquaires européens sont pour la plupart en manque de grands événements, et comme des acteurs de théâtre ou des chanteurs d’opéra, ils ont besoin d’aller à la rencontre de leur public.

Ce sont les foires qui expriment le mieux cette connivence entre les marchands et leurs clients. C’est là que naît le stress de la découverte, que la concurrence joue à plein entre les amateurs et que les prix peuvent être soutenus.

Le communiqué annonce 134 galeries et autant de stands pour quatorze pays, essentiellement européens. Il y aura quand même quatre américains du nord et un japonais. De nombreux stands sont occupés par de nouveaux participants. On a mélangé la liste de 2021 à celle de 2022 et cela donne en tapant presque au hasard les galeries suivantes : Artimo de Bruxelles, Thomas Deprez de Bruxelles, MDZ de Knokke, Maurice Verbaet de Knokke, Lennart Booije d’Amsterdam, Nosbaum de Luxembourg, Miriam Di Penta de Rome et Benjamin Proust de Londres. Il y en a dix-huit au total.

Salon Où Avenue du Port, 88, 1000 Bruxelles. www.brafa.art Quand Du 23 au 30 janvier 2022.