Accueil Culture Arts & Expos L’Agneau mystique : une étude révèle la part de Jan et celle d’Hubert Van Eyck Le voile se lève sur un grand mystère de l’art. Dans l’Agneau mystique, quel a été l’apport du mystérieux Hubert Van Eyck, le frère aîné de Jan. Guy Duplat Collaborateur culturel





Commencée en 2012 déjà, la restauration du polyptyque de l'Agneau mystique des frères Jan et Hubert Van Eyck, est une entreprise de haute technicité et de longue haleine menée par L'Irpa (l'Institut royal du patrimoine artistique). Et...