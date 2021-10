Accueil Culture Arts & Expos L’instabilité du hasard Impossible de passer à côté sans être aimanté ! Le rose flashy irradie tout le Rivoli Building. ©Frédérick Mouraux Gallery Gribaumont Gwennaëlle

Depuis de nombreuses années, Jean-Philippe Duboscq (°1960, vit et travaille à Bruxelles) réalise des œuvres conceptuelles. L'artiste franco-belge (diplômé de l'ENSAV - La Cambre) développe une production se fondant plus sur la recherche d'une esthétique par une idée que sur le désir de contrôle. Et pour cause : l'artiste laisse au hasard - somme toute dompté - un vrai rôle à jouer. Pour créer ces volumes, l'artiste prépare sa toile de manière extrêmement rigoureuse. Et pour cause : c'est sur cette étape préliminaire, ô combien cruciale, que repose toute l'esthétique finale. Les plis sont pensés, pliés, articulés différemment en fonction de la matière. Conscient du potentiel sensoriel de la toile de lin, Jean-Philippe Duboscq exploite...