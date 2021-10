Accueil Culture Arts & Expos Brognon Rollin : 7,7 milliards de temps différents Le BPS 22 accueille la première exposition monographique muséale, en Belgique, du duo d’artistes Brognon Rollin. Panorama passionnant coproduit avec le MAC VAL. Brognon Rollin, "Until Then" ©Elvin Williams Gribaumont Gwennaëlle

Et si on prenait un moment pour interroger notre rapport au temps ? Dans une vie qui ressemble en permanence à une course effrénée contre la montre, nous avons couché le sablier. Une petite heure suspendue avec le duo Brognon Rollin. Une façon d’appuyer simultanément sur les touches pause et rewind. Cette rencontre nous transportait un an plus tôt : retour à Vitry-sur-Seine, au cœur de l’expo dont nous faisions écho dans ces pages. Le MAC VAL...