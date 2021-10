Accueil Culture Arts & Expos La Casino de Knokke renoue avec l’art "expérimental" Rappelant ses grandes heures passées, le Casino avec le Wiels, propose une soirée de performances. Performance de Tarek Lakhrissi : "SICK SAD WORLD" 45 min, dans le Kroonluchterhal ©Rembert De Prez Guy Duplat Collaborateur culturel





Au moment où on apprend la mort de Roger Nellens, ancien directeur du Casino de Knokke et grand amateur d’art actuel (lire par ailleurs), on annonce pour le samedi 6 novembre, une...