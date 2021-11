Accueil Culture Arts & Expos Dans cette exposition, le spectateur est baladé comme une balle de flipper Les peintures de Stephan Balleux placent le visiteur dans le rôle de caisse de résonance. ©Silva Cappellari Gwennaëlle Gribaumont

Peintures et art sonore se mêlent dans une exposition aux allures d’expérience sensorielle. En 2014, Stephan Balleux présentait une rétrospective d’envergure ("La peinture et son double") au sein du Musée d’Ixelles. Planait dans l’air un délicieux parfum de consécration. L’événement fit sensation. Dans ce cadre, Cédric Dambrain (aka Porz An Park) donnait une performance. Aujourd’hui, les deux artistes...