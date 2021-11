Accueil Culture Arts & Expos Poppe-Rolet : l’accord parfait Pour composer à quatre mains, il faut… Un, ranger son ego. Deux, respecter l’esthétique de l’autre. Trois, être ouvert aux surprises tout en lâchant prise. ©Vincent Everarts Gribaumont Gwennaëlle

Plus ancien et plus grand parcours d’artistes de Belgique, les Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse concentrent, tous les week-ends du mois de...