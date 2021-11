Les Klee qui ouvrent les origines de l’art

"Si vous voulez être sauvé, vous pouvez l’être. Et la philosophie peut y aider"

Le 25 novembre, les Matins philo fêtent leurs 10 ans. Et osent interroger le rôle même de la matière philosophique. Avant le grand débat qui se tiendra entre les philosophes Franck Pierobon et Pascal Chabot à l’hôtel de ville… … mise en bouche avec ce dernier : la philosophie, ça sert à quoi ? Et le philosophe dans tout cela ?