Classement des plus grands influenceurs de l’art contemporain: cette année, le n°1 n’est plus un être humain

Chaque année depuis vingt ans, Art Review, publiée à Londres, présente la liste des cent personnalités les plus influentes l’année précédente dans l’art contemporain. Qui, comme artiste, commissaire, directeur, galeriste, collectif, influence aujourd’hui le plus le marché de l’art contemporain ? Une liste qui est le fruit de longues discussions en interne et avec un panel mondial de 30 critiques et spécialistes de l’art.