Les réalisations de Jeanine Cohen nous font quitter le sol. Notre expo-révélation ! Gribaumont Gwennaëlle

Terriblement exigeant, notre métier réserve aussi, et heureusement, ses petits moments de grâce. Des instants hors du temps qui ont quelque chose de planant… Dernièrement, nous nous sommes invitée chez Min Young Lee et Gil Bauwens. Nous l’avions déjà évoqué : le couple a installé sa galerie dans leur habitation privée. Un magnifique loft à Forest. L’endroit est aussi délicieux que l’accueil des propriétaires, toujours d’une grande générosité quand il s’agit de partager leur passion pour l’art et les artistes qu’ils défendent. Cette fois, exception à la règle de cette enseigne qui...