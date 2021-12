Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire

Sur l'exil massif des Juifs du monde arabe, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et plus encore depuis la déclaration de l'État d'Israël en 1948, on peut se morfondre indéfiniment : tant de vitalité, de culture et d'esprit d'entreprendre sacrifiés sur l'autel de la religion, du nationalisme et de la politique internationale. Mais, à l'heure où le Maroc,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous