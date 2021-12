Accueil Culture Arts & Expos Le Tour du monde en 165 jours Quand les frontières se ferment, Benoît Féron nous ouvre le monde. Un livre revient sur 15 ans de clichés dans 39 pays. ©Benoît Feron Gribaumont Gwennaëlle

Jour 1 : New York. Jour 28 : l’Argentine. Jour 112 : Madagascar… Entre le 3 novembre 2020, alors que notre gouvernement nous reconfine, et le 18 avril 2021, date marquée par le retour des voyages non-essentiels, Benoît Féron a posté quotidiennement sur Facebook et Instagram, une photographie prise lors d’un de ses voyages....