Un ensemble unique en Belgique sur le Pop Art Le Smak et la collection Matthys-Colle offrent un très riche panorama de l'art Pop international et belge. Tom Wesselmann : Great American Nude #72 (1965) ©collection Matthys-Colle, Sabam Belgique 2021, photo: D.R. Guy Duplat Collaborateur culturel





La Belgique est un pays de grands collectionneurs. Ils ont anticipé sur les pouvoirs publics et ce sont eux qui possèdent souvent les plus belles collections d'art de l'après-guerre. On le constate à nouveau au Smak à Gand qui présente un remarquable ensemble sur le Pop Art...