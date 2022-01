Retours timides dans les musées bruxellois avec 2.650.000 visites en 2021

Si les mois de septembre, octobre et novembre 2021 affichaient une remontée encourageante, voire proche des chiffres d'avant la pandémie, le bilan annuel fait tout de même état d'une baisse de fréquentation de 46% par rapport à 2019, dernière année exempte de Covid. "Les musées qui accusent la perte de fréquentation la plus importante sont, comme en 2020, ceux qui accueillent principalement des touristes de l'étranger", note l'association. Brussels Museums constate que la fréquentation des musées reste étroitement liée au contexte sanitaire. "Globalement, l'instabilité causée par la pandémie influence fortement, comme dans les autres secteurs, l'affluence dans les musées: (on remarque) des chutes de fréquentation lorsque la situation se détériore et un retour assez rapide des visites lorsque la situation s'améliore", ajoute l'ASBL. Alors que les mois de septembre, octobre et novembre ont comptabilisé 818.000 visites, soit trois fois plus qu'à la même période en 2020, le mois de décembre a quant à lui souffert de nouvelles restrictions et de l'annulation de nombreuses visites scolaires, avec une baisse de fréquentation de 17% par rapport au mois précédent.

Les musées à l'ancrage plus local ou national, de niche ou avec des expositions phares, affichent globalement une meilleure fréquentation que les musées accueillant traditionnellement un public plus cosmopolite.

La reprise du tourisme international est jugée timide et l'association "espère le maintien de l'ouverture des musées ainsi qu'un retour vers une capacité maximale, évènements y compris" en 2022.