Il est connu pour son projet d'hybridation des poules, métaphore du métissage nécessaire des sociétés humaines. En 2019, il inaugurait sur le site des mines de Zwartberg et de son zoo, Labiomista, un singulier mix entre parc naturel et animalier, atelier d'artiste, et projet scientifique et philosophique autour de la diversité humaine et de la nature. Cette fois, il est l'invité du prestigieux musée Uffizi de Florence où il montre une trentaine d'oeuvres (sculptures et peintures) consacrées à l'évolution et l'hybridation, au milieu de chefs-d'oeuvres comme la Medusa du Caravage et la sculpture d'un hermaphrodite. Avec des iguanes cornus, un tigre rouge, le portrait d'un ancêtre-poulet, des bustes aux cheveux de serpents.

Koen Van Mechelen au musée des Offices : Vesta - Mechelse Cubalaya ©Koen Van Mechelen. Galleria degli Uffizi