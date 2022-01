Architecture : trois projets belges en finale du Mies van der Rohe

Trois projets belges figurent dans la liste (short list) des 40 meilleurs projets architecturaux européens choisis cette année parmi 532 projets soumis, par un jury, pour la Commission européenne et la fondation Mies van der Rohe pour concourir pour le prestigieux "2022 European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award".

Ce prix porte sur les meilleures réalisations en architecture contemporaine dans l'Union européenne pour les deux années précédentes. Ce sont: l’école Mélopée de Xaveer De Geyter (XGDA) dans le port de Gand, la Gare Maritime a Tour&Taxis de Neutelings Riedijk et le très beau musée Z33 et son aile neuve à Hasselt de l’architecte italienne Francesca Torzo. Dans les projets étrangers, on retrouve par exemple la rénnovation de la Neue Neues Galerie de Berlin par David Chipperfield.

l’école Mélopée de Xaveer De Geyter (XGDA) dans le port de Gand ©XGDA

la Gare Maritime a Tour&Taxis à Bruxelles de Neutelings Riedijk ©Neutelings et Riedijk