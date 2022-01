Accueil Culture Arts & Expos Helen Levitt et l’esthétique de la rue La Fondation A célèbre ses dix ans avec un très bel aperçu du travail d’Helen Levitt. ©Helen Levitt, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne Jean-Marc Bodson

Admirative d'Henri Cartier-Bresson qu'elle avait rencontré lors de son exposition à la Julien Levy Gallery à New York en 1935, Helen Levitt (1913-2009) qui était jusque-là assistante chez un photographe de portrait, fit l'acquisition d'un Leica et commença à photographier dans les rues de Harlem. En 1938, elle rencontra l'écrivain James Agee et le photographe Walker Evans. C'est ainsi qu'elle eut la chance de travailler...