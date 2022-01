Coup d'envoi d'Universatil, le festival de théâtre étudiant : "Nous avons parfois répété pendant le blocus"

Après avoir été annulé l'année dernière, le festival Universatil revient cette année pour sa 22ème édition. Organisé par le kot-à-projet le Théâtre Universitaire de Louvain (TUL), son but est de promouvoir pendant un mois le théâtre amateur et étudiant à travers plusieurs pièces.

"Nous avons deux créations originales, et une adaptation de la pièce à succès 'Le Dindon', jouée pour l'occasion par des étudiants", nous explique Amélie Beyaert, trésorière du KAP TUL. Le but est en effet de ne faire appel qu'à des amateurs pour mener à bien ces projets. "En tout, plus d'une vingtaine d'étudiants participent en tant qu'acteurs. On en a quelques uns qui font partie des arts de la scène, mais la majorité fait des études dans tout autre chose. Ils ont tous passé une audition en début d'année et ont été sélectionnés pour leur talent."

Parmi les créations originales, on retrouve "La grande marche" et "Ancêtres". La première aborde l'histoire de trois personnages que tout semble opposer. La seconde raconte l'histoire d'Alice, une jeune femme qui se retrouve dans la mémoire collective de sa famille suite à un accident qui la laisse entre la vie et la mort. Elle y rencontrera ses ancêtres, dont une femme qui les terrorise tous. Eléonore Gomrée, une ancienne étudiante en Histoire qui collabore depuis 3 ans avec le TUL est l'auteure de cette pièce. "J'ai eu l'idée pendant le confinement, en lisant un livre sur la psychogénéalogie. Je me suis tout de suite dit que ça ferait une bonne pièce de théâtre." Même si elle n'est pas professionnelle, la jeune femme écrit depuis qu'elle est toute petite. "J'ai bossé pour La Revue et, là, je travaille dans des ateliers de théâtre à destination de jeunes. Le théâtre, j'aime vraiment ça." Après son boulot, elle a d'ailleurs assisté à toutes les répétitions, accompagnée d'Erwan Ninane, qui a mis en scène la pièce. "On a dû gérer quelques imprévus, notamment des étudiants positifs au Covid. Mais il n'y a pas eu de gros problèmes. On s'est à chaque fois adaptés aux horaires des uns et autres."

Allier études et répétitions

Etant donné que tous les acteurs sont des étudiants, jongler entre études et théâtre n'est pas toujours facile. Mais tout s'est très bien passé, nous expliquent les différents jeunes interrogés. "Les répétitions avaient lieu le soir, donc on pouvait aller à nos cours en journée sans soucis", note Carolina. L'étudiante en première année de droit incarne une prostituée dans la pièce "Le Dindon", reprise exceptionnellement par des étudiants lors d'Universatil. Cette pièce, qui a déjà été jouée par des professionnels dans d'autres théâtres, exploite le thème de la tromperie à travers des quiproquos et des situations extravagantes. "Au début, ça allait car nous avions des répétitions seulement une fois par semaine", explique l'étudiante. "Mais ça a été plus dur quand nous avons dû répéter pendant le blocus et les examens. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir tout gérer. En plus, c'était mon premier blocus. Mais finalement il y a eu plus de peur que de mal. L'équipe a été hyper compréhensive sur les horaires, et les répétitions me permettaient de m'accorder une bouffée d'oxygène pendant mon étude."

Pour Aline, étudiante en lettres et langue française, qui incarne deux personnages dans "Le Dindon", les répétitions pendant le blocus n'ont pas non plus été dérangeantes. "C'est vrai qu'il faut bien s'organiser, mais ça nous a permis de faire une pause, et de discuter du blocus tous ensemble après les répétitions. On pourrait croire que répéter pour une pièce de théâtre rajoute du stress pendant le blocus, mais ce n'est pas du tout le même stress que lors d'une session. Jouer amène un stress positif."

Amandine Pay, la présidente du KAP TUL, joue elle aussi un personnage dans "Le Dindon". Si elle concède que "ce n'est pas toujours évident de tout gérer", elle confirme que la priorité a toujours été accordée aux études. "Ceux qui avaient un examen le lendemain n'étaient pas obligés de venir à toutes les répétitions." Pour d'autres pièces, comme "Ancêtres", aucune répétition n'a d'ailleurs eu lieu pendant cette période.

Tous sont en tout cas contents que les spectacles puissent avoir lieu avec public, moyennant le respect des mesures sanitaires. "Nous avions prévu des plans B, comme diffuser les pièces en live streaming, mais c'est beaucoup plus sympa d'avoir le public devant nous", conclut Amélie Beyaert. "Nous sommes très impatients que cela commence."

Le festival Universatil a lieu du 31 janvier au 18 février à Louvain-la-Neuve. Infos et réservations : https://universatil.be/