Carte de Visite | ARTopenKUNST : les chiffres de cette 9e édition donnent le tournis

Le temps d’un week-end, les anciens établissements Vanderborght accueilleront la 9e édition de Carte de Visite | ARTopenKUNST. Un parcours généreux réunissant quelque 270 artistes bruxellois, toutes disciplines confondues : peinture, dessin, collage, photo, art textile, sculpture, installation, projection, sérigraphie, maquette, céramique et mosaïque. Chacun présente trois œuvres. Ce sont dès lors près de 800 créations qui entrent en dialogue avec le public. Autant de réalisations dont l’écrasante majorité est signée par des artistes amateurs. Et c’est à la fois la force et la faiblesse de la manœuvre. Sa force parce que l’initiative offre à tous ces plasticiens qui ont peu - ou pas - l’occasion d’exposer de gagner, pendant ces trois jours, en visibilité. Aussi, nous en avons plus que pour notre argent. Accessible gratuitement, l’événement s’étale sur les six étages du bâtiment. Nous recommanderons chaleureusement aux intéressés d’y aller sans être pressés, ni mal chaussés. La faiblesse : on y rencontre des artistes vraiment amateurs, y compris quelques horreurs qui nous laissent perplexe quant à la véracité de l’expression "tous les goûts sont dans la nature". Sans doute une déformation du métier : à force de visiter des accrochages de haut vol, on oublie un pan entier de la réalité qui a véritablement le mérite d’exister. Néanmoins, comme chaque année, on y retournera avec la même curiosité et l’espoir de découvrir quelques démarches sortant leur épingle du jeu.

Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba explique : "L'événement Carte de Visite permet de visibiliser des artistes bruxellois.es en leur offrant la possibilité de présenter leurs œuvres au grand public de manière conviviale. Cette exposition collective réunit dans un lieu d'exception des artistes qui débutent ou qui ont déjà fait leurs preuves. Nous présentons deux nouveautés cette année en mettant, d'une part, l'accent sur les femmes et le street art et, d'autre part, les arts numériques."

Deux nouveautés

Cette année, deux nouveautés ont été annoncées. La première concerne les femmes et le street art. Un partenariat a été conclu avec l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Dix-sept étudiants ont proposé huit fresques sur bois autour du thème "Repenser le féminisme". L’Échevinat de la Culture souhaite mettre l’accent sur une participation accrue de femmes artistes au sein du parcours street art de la ville (qui ne cesse de s’élargir à travers une série d’œuvres réalisées par des artistes belges et internationaux) et veille également à une meilleure représentation des femmes à travers le travail artistique. La seconde nouveauté concerne les arts numériques. Expositions numériques immersives, intelligence artificielle (IA), réalité virtuelle (VR)… C’est une certitude : le digital gagne chaque année du terrain dans le monde des arts. Dans un souci d’ouverture aux médiums les plus contemporains, Carte de Visite | ARTopenKUNST a sollicité la participation d’artistes spécialisés en arts numériques.

Enfin, notons encore qu’un jury composé de professionnels désignera un artiste ayant marqué cette édition par son originalité. L’heureux élu aura l’occasion d’exposer en 2023 dans un espace de la Centrale contemporary art. Un vrai coup de pouce !

Carte de Visite | ARTopenKUNST 9e édition Où Espace Vanderborght, rue de l'Écuyer 50, 1000 - Bruxelles, www.cartedevisite.brussels Quand Le 11 février de 18h à 22h (vernissage), le 12 février de 11h à 19h, le 13 février de 11h à 18h (remise du prix par l'Échevine de la Culture à 18h30).