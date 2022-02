Accueil Culture Arts & Expos "In the shadow of trees": de nouvelles approches de la photographie à Bruxelles Au fil de l’exposition, on se rend compte que la diversité des regards des auteurs crée des chauds-froids accentués. ©Beth Moon Jean-Marc Bodson

Tout le mérite de l’exposition "In the Shadow of Trees" qui se déroule en ce moment au Hangar à Ixelles est de susciter une curiosité nouvelle sur un thème on ne peut plus couru - à juste titre du reste -...