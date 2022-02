L’adolescence passée au scanner de l’art actuel

Teen Spirit interroge l'adolescence par le prisme de l'art contemporain avec trente artistes et 90 œuvres de tous types. Au BPS22 à Charleroi.

L'adolescence est un sujet très peu traité par l'art contemporain, à l'exception de la photographie (on songe à Larry Clark). Au contraire de la littérature qui a souvent abordé la complexité de cet âge pris entre l'enfance et l'âge adulte.

Houellebecq glorifie ce moment où tout semble encore possible quand il écrit que "l'homme est un adolescent diminué." Paul Nizan a une vision tout autre dans Aden Arabie : "J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes." Et Léo Ferré chante : "Pour tout bagage...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous