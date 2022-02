Accueil Culture Arts & Expos Le Mauritshuis fête les fleurs et les femmes Le magnifique Mauritshuis à La Haye fête ses 200 ans en rétablissant la place des femmes dans l’histoire de l’art. Une exposition qui montre les plus beaux et populaires tableaux de fleurs de 1600 à 1730 aux Pays-Bas. Maria Van Oosterwijck: Bloemen in een ivoren bokaal 1670-1675, Mauritshuis ©Mauritshuis Guy Duplat Collaborateur culturel





Les Hollandais aiment les fleurs à la folie. On connaît le krach du bulbe de la tulipe en 1637, le premier krach spéculatif de l'histoire économique. Au plus fort de la tulipomanie un bulbe venu d'Asie via la Turquie, pouvait se négocier...