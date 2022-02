L’artiste américain Dan Graham, pionnier de l'art conceptuel, est décédé à l'âge de 79 ans

L’artiste américain Dan Graham est mort le 19 février, à 79 ans. Il fut un des pionniers et des plus importants artistes de l’art conceptuel.

Artiste complet, il était sculpteur, mais aussi photographe, cinéaste, performer, critique d’art, auteur de nombreux textes importants. Lorsqu’il tenait une galerie à New York, il entra en contact avec Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, Carl Andre et Donald Judd.

Les grands collectionneurs belges de cet art comme Herman Daled, Anton Herbert ou Van Moerkerke à Ostende, avaient des oeuvres de lui. Il est surtout connu pour ses « pavillons », sortes de labyrinthes placés à l’extérieur, faits de plaques de verre souvent courbes, parfois réfléchissantes.

Plusieurs musées belges comme le Smak à Gand, le Middelheim à Anvers, la collection Proximus dans le hall d’entrée du bâtiment à Bruxelles, ont aussi un tel « pavillon ». Celui-ci renvoie au visiteur son image et celle de son environnement et lui rappelle en même temps qu’il est lui-même observé. Ces sculptures forment un petit espace entouré de verre transparent. Lorsqu’on rentre, on peut se sentir dans quelque chose, mais en même temps, le paysage nous entoure comme si on était en dehors. Et l’espace entre les deux volumes est-il un dehors ou un dedans ? Quel est le lieu que l’œuvre constitue ?

Dans ces pavillons qu’il dessine, Dan Graham interrogeait les relations entre l’espace privé et l’espace public, tout ce qui touche la perception, et à la place du spectateur dans l’art et dans la société.