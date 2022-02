Accueil Culture Arts & Expos La liberté joyeuse d’Aline Bouvy Au Mac’s, Aline Bouvy nous promène dans le beau jardin décomplexé des désirs libérés. Aline Bouvy assise sur les pieds géants sortant du mur du Mac's ©DR Guy Duplat Collaborateur culturel





Ne vous y trompez pas. Si on vous dit simplement que l'exposition au Mac's aborde le vagabondage sexuel et les batifolages queers, vous ne saurez pas qu'Aline Bouvy (née en 1972, vit et...