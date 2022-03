Morgan Courtois, l’expérience des odeurs

En France, la loi Aillagon de 2003, avec ses avantages fiscaux a permis l'éclosion de nombreuses fondations culturelles. A coté de plus connues comme celles de Vuitton ou de Pinault, d'autres plus modestes ont été créées sur des créneaux plus particuliers....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous