La collection Kanal a grandi à 38 œuvres

Francis Alÿs et le message puissant des jeux d’enfants

Le 59e Biennale d’art contemporain de Venise, reportée d’un an à cause du Covid, s’ouvrira plus tôt que d’habitude, le 23 avril. Le pavillon belge sera occupé par Francis Alÿs, certainement notre artiste le plus demandé dans le monde.