Quel est donc ce bâtiment mystérieux ? Le festival BANAD (Brussels Art Nouveau&Art Deco) s'ouvre pour trois semaines de festivités. Des conférences et visites inédites d'intérieurs privatifs, des lieux jamais ouverts au grand public. En avant-première, focus sur la vénérable Régie des Télégraphes et des Téléphones, à Schaerbeek. Aurore Vaucelle Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore







Rue des Palais, quand on remonte vers le Botanique, on avait bien remarqué ce bâtiment gris sérieux aux allures Art Déco classique. Arrêté au numéro 44, on se dévissait la tête pour tenter d’avoir une perspective dans la hauteur, mais on était écrasé par l’impressionnante contre-plongée. Un immeuble...